Michaela Bär spielt nach Bruch bei Premiere der „3 Musketiere“ in Freiberg weiter

Ein Sturz bei der Premiere der „3 Musketiere“ in Freiberg endete für Michaela Bär mit einem Unterarmbruch.

Gips und ein Lächeln: Sängerin Michaela Bär hat am Sonntag wieder bei den „3 Musketieren“ in der Nikolaikirche Freiberg gespielt. Die gebürtige Marienbergerin hatte sich bei der Premiere am Samstag bei einem Sturz auf der Bühnentreppe einen Unterarmbruch zugezogen, spielte aber weiter. Passiert war das Missgeschick in der Szene, in der...