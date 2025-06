„Mit dem Zeug kann man sich eine Wohnung einrichten“: Illegale Müllentsorgung auf dem Freiberger Wasserberg

Alte Möbel und Unrat: Rund um die Altglas- und Kleidercontainer am Franz-Kögler-Ring in Freiberg herrschen wilde Zustände. Jetzt handelte die Stadt.

Mittwoch auf dem Freiberger Wasserberg: Rings um die Altglas- und Kleidercontainer am Garagenkomplex am Franz-Kögler-Ring liegt Unrat. Zwei abgenutzte Drehstühle stehen neben Teilen von Polstergarnituren, Küchenstühlen und zerlegten Schränken. Ein älterer Mann stoppt mit seinem Auto und wirft leere Flaschen in einen Container. Mit Blick auf...