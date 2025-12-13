Mit Liebe, Glitzer und Heißkleber: Freiberger Bergwerkstatt im Weihnachtsfieber

Top Tipp für Familien: In der Bergwerkstatt auf dem Freiberger Christmarkt erwacht die Kreativität zum Leben, während Kinder mit funkelnden Augen Perlensterne basteln und den Weihnachtszauber spüren.

Gemütlicher geht‘s fast nicht: Mit Eintritt in die kleine Bergwerkstatt auf dem Freiberger Christmarkt taucht man ein in eine Welt, die zwar zum Christmarkt gehört, aber einen ganz eigenen Zauber hat. Es ist muckelig warm. Zwei Mädchen wühlen mit gespitzten Fingern durch eine Schachtel voller winziger Perlen. Eine nach der anderen fädeln...