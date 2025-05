Mit Traktor und Wohnanhänger: So reist Familie Eichelmann zum Nussknackerfest Neuhausen

Mit einem Famulus, Baujahr 1964, reisen Petra und Jan Eichelmann schon mal vom Erzgebirge ins hunderte Kilometer entfernte Nordhausen. Am Samstag ist es nur ein Katzensprung zum Nussknackerfest in Neuhausen.

Jedes Jahr mit einem anderen Höhepunkt aufwarten – das wollen die Organisatoren des Nussknackerfestes in Neuhausen. Diesmal werden Oldtimer zu sehen sein. „Wir haben in unserer Region so viele alte Fahrzeuge, Zweiradgefährte, Traktoren, Trabis und Technik. Warum sollten diese nicht einmal zu uns kommen“, sagt Ideengeberin Jana Neuber. 45...