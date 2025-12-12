Mittagessen auf dem Freiberger Christmarkt: Was schnell geht, schmeckt und weniger kostet

Wer in der Innenstadt arbeitet, hat im Advent kurze Wege für eine abwechslungsreiche Mahlzeit. Um es mal auszuprobieren, sind manche Speisen recht teuer. Tipps aus der Mittagspause der Redakteure.

Gemüsespieß, Parmesannudeln, Handbrot: Selten ist das Essensangebot in der Freiberger Innenstadt so vielfältig wie zur Weihnachtszeit. Nicht nur am Abend belebt der Christmarkt das Zentrum. Auch diejenigen, die in der Innenstadt arbeiten, schlendern auf der Suche nach etwas Essbaren zwischen den Hütten. Ein Guide aus den Erfahrungen unserer...