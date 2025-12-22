MENÜ
In Mittelsachsen gibt es für Medizinstudenten ein besonderes Stipendium.
In Mittelsachsen gibt es für Medizinstudenten ein besonderes Stipendium. Bild: Oliver Berg/dpa/Archiv
Freiberg
Mittelsachsen fördert Mediziner
Redakteur
Von Babette Philipp
Mittelsachsen fördert die nächste Generation von Medizinern. Die Ausweitung auf Zahnmedizin steht bevor. Wie profitieren die Studierenden von den erfahrenen Mentoren?

Das Medizinstipendium des Landkreises Mittelsachsen wächst weiter: Im Wintersemester 2025/26 wurden sieben neue Studierende in das Programm aufgenommen, sodass es nun insgesamt 25 Geförderte gibt. 2026 plant der Landkreis, das Medizinstipendium weiter auszubauen. Neben der Förderung von Studierenden der Humanmedizin soll das Programm auch auf...
Mehr Artikel