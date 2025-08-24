Mittelsachsen kurz vor der Stollensaison: Bäckereien bereiten sich auf Weihnachtszeit vor

Mit dem nahenden Herbst erwacht in den Backstuben Mittelsachsens, so in Großschirma, Dorfchemnitz und Penig, die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Ab Ende Oktober beginnt die Stollenproduktion.

Auch wenn der Sommer noch nicht ganz vorbei ist – in den Backstuben der mittelsächsischen Bäckereien richtet sich der Blick bereits auf die kältere Jahreszeit: Denn im Herbst startet die Stollenproduktion. Die „Freie Presse“ hat ausgewählte Bäckereien befragt. Auch wenn der Sommer noch nicht ganz vorbei ist – in den Backstuben der mittelsächsischen Bäckereien richtet sich der Blick bereits auf die kältere Jahreszeit: Denn im Herbst startet die Stollenproduktion. Die „Freie Presse“ hat ausgewählte Bäckereien befragt.