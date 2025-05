Mittelsachsens neuer Kreischef: Was nun, Herr Landrat Krüger?

Freiberg, Mittelsachsen. Sven Krüger ist jetzt neuer Landrat in Mittelsachsen. Was der Freiberger in den ersten 100 Tagen schaffen und wie er den Kreis modernisieren will, sagt er im Interview mit der „Freien Presse“.

Freie Presse: Am 5. Mai ist Ihr erster „richtiger" Arbeitstag als mittelsächsischer Landrat. Haben Sie ein 100-Tage-Programm?