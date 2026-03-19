Mitten im Berufsverkehr: Unfall an Ampelkreuzung in Brand-Erbisdorf

Ein Unfall an der Kreuzung B 101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf sorgte für eine zweieinhalbstündige Sperrung der B 101. Was war passiert?

Aufgrund eines Unfalls an der Kreuzung B 101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf war die B 101 am Mittwochabend gesperrt. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Chemnitz am Donnerstag mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer (50) auf der B 101 in Richtung Freiberg bei Grün an die Kreuzung heran, musste aber verkehrsbedingt halten. Als er danach...