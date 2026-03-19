MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Ein Verkehrsunfall ereignete sich an der B101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf.
Ein Verkehrsunfall ereignete sich an der B101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf. Foto: Marcel Schlenkrich
Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf war zur technischen Hilfeleistung am Mittwochabend im Einsatz.
Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf war zur technischen Hilfeleistung am Mittwochabend im Einsatz. Foto: Marcel Schlenkrich
Ein Verkehrsunfall ereignete sich an der B101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf.
Ein Verkehrsunfall ereignete sich an der B101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf. Foto: Marcel Schlenkrich
Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf war zur technischen Hilfeleistung am Mittwochabend im Einsatz.
Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf war zur technischen Hilfeleistung am Mittwochabend im Einsatz. Foto: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Mitten im Berufsverkehr: Unfall an Ampelkreuzung in Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Marcel Schlenkrich, Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unfall an der Kreuzung B 101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf sorgte für eine zweieinhalbstündige Sperrung der B 101. Was war passiert?

Aufgrund eines Unfalls an der Kreuzung B 101/Wettinstraße in Brand-Erbisdorf war die B 101 am Mittwochabend gesperrt. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Chemnitz am Donnerstag mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer (50) auf der B 101 in Richtung Freiberg bei Grün an die Kreuzung heran, musste aber verkehrsbedingt halten. Als er danach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
24.02.2026
2 min.
Tödlicher Unfall in Brand-Erbisdorf: Waren Alkohol oder Drogen im Spiel?
Auf der B 101 in Brand-Erbisdorf wurde eine Fußgängerin von einem Auto erfasst.
Bei einem Verkehrsunfall auf der B 101 in Brand-Erbisdorf ist eine junge Frau (18) so schwer verletzt worden, dass sie ihr Leben verlor. Wie ist der Stand der Ermittlungen?
Cornelia Schönberg
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
16.02.2026
1 min.
B 101 in Brand-Erbisdorf: Fußgängerin (18) tödlich verletzt
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf.
Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 22.35 Uhr auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
08:30 Uhr
4 min.
Eispiraten Crimmitschau: Topscorer Corey Mackin spricht über besondere Sahnpark-Zeit
Kurz nach dem letzten Spiel in den Pre-Play-offs: Corey Mackin steht zum letzten Mal vor der Heine-Kurve.
Der 30-jährige Stürmer verlässt den Eishockey-Zweitligisten. Der US-Amerikaner erklärt seine Enttäuschung nach dem Aus in den Pre-Play-offs und verrät ein bisher gut gehütetes privates Geheimnis.
Holger Frenzel
08:37 Uhr
2 min.
Touristeninseln Kanaren wappnen sich gegen Sturm "Therese"
Für die Kanarischen Inseln gilt eine Sturmwarnung. "Therese" zieht von West nach Ost über die Inseln vor der Westküste Afrikas hinweg und könnte mit Starkregen und Orkanböen für Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden sorgen. (Archivfoto)
Bis zu fünf Meter hohe Wellen und mögliche Überschwemmungen: Die Kanaren erwarten stürmische Tage. Auch Flüge und Fährverbindungen könnten betroffen sein.
Mehr Artikel