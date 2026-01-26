MENÜ
Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
 5 Bilder
Freiberg
Modernes Einsatzfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg
Von Marcel Schlenkrich
Allrad-Antrieb, 320 PS und 3000 Liter Wasser: Die Feuerwehr Lichtenberg kann in kommenden Einsätzen auf auf moderne Technik setzen.

Nach zwei Jahren Wartezeit ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 eingetroffen. Vor knapp einer Woche rollte der MAN-Allrad-Laster mit 320 PS und 16 Tonnen Gesamtgewicht auf den Hof: Kostenpunkt 595.000 Euro, davon 201.000 Euro vom Landkreis.
