Modernes Einsatzfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg

Freiberg
Allrad-Antrieb, 320 PS und 3000 Liter Wasser: Die Feuerwehr Lichtenberg kann in kommenden Einsätzen auf auf moderne Technik setzen.
Nach zwei Jahren Wartezeit ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 eingetroffen. Vor knapp einer Woche rollte der MAN-Allrad-Laster mit 320 PS und 16 Tonnen Gesamtgewicht auf den Hof: Kostenpunkt 595.000 Euro, davon 201.000 Euro vom Landkreis.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.