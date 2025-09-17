Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
24.08.2015, Polizei, Motorradbeschriftung, , Polizeiaufschrift Bild: Symbolbild/Harry Haertel
24.08.2015, Polizei, Motorradbeschriftung, , Polizeiaufschrift Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Freiberg
Mordversuch an Frauenrechtsaktivistin in Klingenberg-Colmnitz – Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schockierende Tat am Bahnhof von Klingenberg-Colmnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge): Ein Unbekannter soll versucht haben, eine 27-jährige Frau zu töten. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln – und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Klingenberg-Colmnitz.

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln derzeit gegen Unbekannt unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der gefährlichen Körperverletzung. Das haben beide Behörden am Mittwochnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgegeben.

Demnach soll ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 16. September, gegen 17 Uhr im Bereich des Bahnhofs Klingenberg-Colmnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) versucht haben, eine 27-jährige Frau zu töten. Der Mann habe der Pakistanerin plötzlich etwas um den Hals gelegt und zugezogen. Das Opfer konnte sich befreien und fliehen.

Bei der Frau handelt es sich um eine Aktivistin für Frauenrechte, die in ihrer Heimat politisch verfolgt wird. Deshalb hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden – insbesondere zur Identifizierung des unbekannten Täters – dauern an. Wobei es sich beim dem Strangulationswerkzeug gehandelt hat, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von „Freie Presse“ nicht.

Im Mittelpunkt stehe derzeit die Identifizierung des Täters. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am Dienstag im Umfeld des Bahnhofs Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zur Person des Täters geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 zu melden. (hh)

