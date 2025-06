Motorradfahrer auf B 101 bei Großhartmannsdorf schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein tragischer Unfall hat sich am Samstagabend auf der B 101 zwischen Großhartmannsdorf und Brand-Erbisdorf ereignet.

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Samstag gegen 20.10 Uhr auf der B 101 zwischen Großhartmannsdorf und Brand-Erbisdorf in Höhe des Abzweigs nach Müdisdorf ereignet. Laut Polizei war ein 35-jähriger Motorradfahrer in Richtung Brand-Erbisdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den...