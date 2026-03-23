Mulda: Gemeinde investiert in Feuerwehr, Schule und Bahnhofsareal

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Gemeindewehrleiter Gerd Saring freut sich über das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mulda. In diesem Jahr begeht die FFW Mulda ihr 150-jähriges Bestehen.
Gemeindewehrleiter Gerd Saring freut sich über das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mulda. In diesem Jahr begeht die FFW Mulda ihr 150-jähriges Bestehen. Foto: Eckardt Mildner
Bürgermeister Michael Wiezorek, hier ein Archivfoto, sagt, dass die Arbeiten an der Grundschule spätestens bis zum Beginn der Herbstferien abgeschlossen sein sollen.
Bürgermeister Michael Wiezorek, hier ein Archivfoto, sagt, dass die Arbeiten an der Grundschule spätestens bis zum Beginn der Herbstferien abgeschlossen sein sollen. Foto: Heike Hubricht
Das Bahnhofsareal von Mulda im Erzgebirge soll neu gestaltet werden.
Das Bahnhofsareal von Mulda im Erzgebirge soll neu gestaltet werden. Grafik: Tilo Steiner
Für das Bahnhofsgelände in Mulda wird ein Konzept erarbeitet.
Für das Bahnhofsgelände in Mulda wird ein Konzept erarbeitet. Foto: Eckardt Mildner
Die Freiwillige Feuerwehr Mulda begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und hat zugleich ihr neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt.
Die Freiwillige Feuerwehr Mulda begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und hat zugleich ihr neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt. Foto: Eckardt Mildner
Gemeindewehrleiter Gerd Saring freut sich über das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mulda. In diesem Jahr begeht die FFW Mulda ihr 150-jähriges Bestehen.
Gemeindewehrleiter Gerd Saring freut sich über das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mulda. In diesem Jahr begeht die FFW Mulda ihr 150-jähriges Bestehen. Foto: Eckardt Mildner
Bürgermeister Michael Wiezorek, hier ein Archivfoto, sagt, dass die Arbeiten an der Grundschule spätestens bis zum Beginn der Herbstferien abgeschlossen sein sollen.
Bürgermeister Michael Wiezorek, hier ein Archivfoto, sagt, dass die Arbeiten an der Grundschule spätestens bis zum Beginn der Herbstferien abgeschlossen sein sollen. Foto: Heike Hubricht
Das Bahnhofsareal von Mulda im Erzgebirge soll neu gestaltet werden.
Das Bahnhofsareal von Mulda im Erzgebirge soll neu gestaltet werden. Grafik: Tilo Steiner
Für das Bahnhofsgelände in Mulda wird ein Konzept erarbeitet.
Für das Bahnhofsgelände in Mulda wird ein Konzept erarbeitet. Foto: Eckardt Mildner
Die Freiwillige Feuerwehr Mulda begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und hat zugleich ihr neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt.
Die Freiwillige Feuerwehr Mulda begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und hat zugleich ihr neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt. Foto: Eckardt Mildner
Freiberg
Mulda: Gemeinde investiert in Feuerwehr, Schule und Bahnhofsareal
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Grundschule wird gebaut, für das Bahnhofsareal entsteht ein Konzept und an der Feuerwache stehen noch Arbeiten an. Bürgermeister Michael Wiezorek verweist auf eine angespannte Haushaltslage.

Von der Grundschule bis zum Bahnhofsgelände: In Mulda stehen in diesem Jahr mehrere Vorhaben auf der Agenda. Einige Maßnahmen laufen bereits, andere sind noch in Planung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
09.03.2026
4 min.
Sportplatz im erzgebirgischen Zethau soll modern und kleiner werden
Der Sportplatz in Zethau, hier Sportvereinschef und Gemeinderat Martin Grajetzky, soll aus Sicherheitsgründen auf beiden Seiten um 1,5 Meter verkleinert werden.
Am Sportplatz Zethau soll sich viel ändern. Eine Generalüberholung ist geplant. Doch während auf die Förderzusage gewartet wird, gibt es ein weiteres Problem: Das Flutlicht ist außer Betrieb.
Heike Hubricht
17.03.2026
2 min.
Feuerwehr Mulda nimmt neues Fahrzeug in Betrieb und feiert 150-jähriges Bestehen
 4 Bilder
Die Freiwillige Feuerwehr Mulda verfügt über ein neues Fahrzeug. Der Kaufpreis lag bei rund 500.000 Euro, einen Teil übernahm der Freistaat Sachsen.
Heike Hubricht
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel