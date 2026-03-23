Mulda: Gemeinde investiert in Feuerwehr, Schule und Bahnhofsareal

An der Grundschule wird gebaut, für das Bahnhofsareal entsteht ein Konzept und an der Feuerwache stehen noch Arbeiten an. Bürgermeister Michael Wiezorek verweist auf eine angespannte Haushaltslage.

Von der Grundschule bis zum Bahnhofsgelände: In Mulda stehen in diesem Jahr mehrere Vorhaben auf der Agenda. Einige Maßnahmen laufen bereits, andere sind noch in Planung. Von der Grundschule bis zum Bahnhofsgelände: In Mulda stehen in diesem Jahr mehrere Vorhaben auf der Agenda. Einige Maßnahmen laufen bereits, andere sind noch in Planung.