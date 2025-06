Nach Aus in Freiberg: Meyer Burger stellt Antrag auf Insolvenzverfahren für deutsche Gesellschaften

289 Mitarbeiter sind in Hohenstein-Ernstthal betroffen. Ein Antrag läuft auch für die Solarzellenfertigung in Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen. Zuvor waren Mitarbeiter in den USA entlassen worden.

Die deutschen Tochtergesellschaften der Meyer Burger Technology AG, die Meyer Burger (Industries) GmbH und die Meyer Burger (Germany) GmbH, haben jeweils die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das hat Unternehmenssprecherin Anne Schneider am Samstagabend mitgeteilt.