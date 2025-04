Nach Brand in Friedebach geht die Polizei von Brandstiftung aus

In einem verwaistem Gebäude in Friedebach brannte es am Freitag. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Friedebach.

Ein Brand ist am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr in einem leerstehenden Gebäude an der Dresdner Straße in Friedebach, einem Ortsteil der Stadt Sayda, ausgebrochen. Das bestätigte Polizeioberkommissarin Sara Mourão von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von „Freie Presse“.

Die alarmierte Feuerwehr habe vor Ort einen Schwelbrand festgestellt und gelöscht. In dem verwaisten Gebäude befanden sich mehrere Schränke, die gebrannt hätten. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Die Höhe des Sachschadens stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. „Derzeit gehen wir davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt und ermitteln in dieser Richtung“, sagte Sara Mourão, die Sachbearbeiterin Medienarbeit ist. (hh)