Das Nebengelass eines Wohngebäudes in Voigtsdorf brannte am Freitag. Bild: Tobias Müller/FFW Voigtsdorf
Das Nebengelass eines Wohngebäudes in Voigtsdorf brannte am Freitag. Bild: Tobias Müller/FFW Voigtsdorf
Freiberg
Nach Brand in Voigtsdorf im Erzgebirge: Nachbarin organisiert Spendenaktion
Von Heike Hubricht
Ein Brand hat das Haus einer Voigtsdorferin am 6. Februar zunächst unbewohnbar gemacht. Jetzt läuft eine Spendensammlung.

Nach dem schweren Brand am Freitag in Voigtsdorf, Gemeinde Dorfchemnitz, im Erzgebirge bittet eine Nachbarin um Unterstützung für die betroffene Frau. Mit einem Spendenaufruf soll geholfen werden, die entstandenen Schäden zu bewältigen und die Situation im Alltag abzusichern.
