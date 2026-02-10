Nach Brand in Voigtsdorf im Erzgebirge: Nachbarin organisiert Spendenaktion

Freiberg
Ein Brand hat das Haus einer Voigtsdorferin am 6. Februar zunächst unbewohnbar gemacht. Jetzt läuft eine Spendensammlung.
Nach dem schweren Brand am Freitag in Voigtsdorf, Gemeinde Dorfchemnitz, im Erzgebirge bittet eine Nachbarin um Unterstützung für die betroffene Frau. Mit einem Spendenaufruf soll geholfen werden, die entstandenen Schäden zu bewältigen und die Situation im Alltag abzusichern.
