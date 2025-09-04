Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Nach der Festnahme von „König“ Peter Fitzek: Was passiert mit den Tieren vom Kanzleilehngut Halsbrücke?

Hinter Stacheldraht verborgen: Das Kanzleilehngut Halsbrücke wird derzeit vom Bund vor Eindringlingen geschützt.
Hinter Stacheldraht verborgen: Das Kanzleilehngut Halsbrücke wird derzeit vom Bund vor Eindringlingen geschützt. Bild: Cornelia Schönberg
Hinter Stacheldraht verborgen: Das Kanzleilehngut Halsbrücke wird derzeit vom Bund vor Eindringlingen geschützt.
Hinter Stacheldraht verborgen: Das Kanzleilehngut Halsbrücke wird derzeit vom Bund vor Eindringlingen geschützt. Bild: Cornelia Schönberg
Freiberg
Nach der Festnahme von „König“ Peter Fitzek: Was passiert mit den Tieren vom Kanzleilehngut Halsbrücke?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit der Festnahme von „König“ Peter Fitzek herrscht Ruhe auf dem Gelände des Kanzleilehngutes Halsbrücke. Seit ein paar Tagen ist es richtig still.

900 Meter grün bespannter Zaun schlängelt sich um das Grundstück, das Peter Fitzek als „Königreich“ bezeichnete. Dreifacher Stacheldraht und mehrere Videokameras sollen Eindringlinge fern halten. Seit der Razzia am 13. Mai 2025 auf dem Gelände des Kanzleilehngutes in Halsbrücke und der Festnahme von Fitzek und weiteren Mitgliedern des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
28.06.2025
3 min.
Peter Fitzeks „Königreich Deutschland“ klagt gegen Vereinsverbot
Das Kanzleilehngut Halsbrücke war am 13. Mai 2025 beschlagnahmt worden.
Bei der Razzia gegen die Reichsbürgergruppierung war vor sechs Wochen auch das Kanzleilehngut Halsbrücke beschlagnahmt worden. Das Anwesen wird aktuell von einer Bundesbehörde verwaltet.
Steffen Jankowski
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
03.06.2025
4 min.
Drei Wochen nach der Beschlagnahme: Bund sichert Kanzleilehngut Halsbrücke mit Stacheldraht und Kameras
Das Kanzleilehngut wird jetzt vom Bundesverwaltungsamt betreut. Die Kölner Behörde hat das Anwesen eingezäunt.
Der Verein „Königreich Deutschland“ ist vor drei Wochen verboten worden. Den Hauptsitz der Reichsbürgergruppierung hat das Bundesverwaltungsamt einzäunen lassen. Was sagt die Behörde zu den Kosten?
Steffen Jankowski
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel