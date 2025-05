Nach Foto von Landrat Sven Krüger mit Neonazi in Freiberg: „Für so etwas wäre man vor 20 Jahren zurückgetreten“

Wenige Tage nach seinem Amtsantritt steht Sven Krüger in der Kritik: Ein Bild zeigt ihn beim Hexenfeuer in Freiberg mit einem Rechtsextremisten. Die SPD hat einen Vorschlag. Was sagt er selbst?

Das Bild wirft Fragen auf: An seinem letzten Arbeitstag als Oberbürgermeister von Freiberg wurde Sven Krüger (parteilos) neben einem Rechtsextremisten abgelichtet. Beide stehen Arm an Arm und lächeln offenbar in eine zweite Kamara. Das Foto wurde der „Freien Presse" zugesandt, außerdem wandte sich ein Ehepaar aus Freiberg in einem offenen...