Nach rechter Demo an Dirk Neubauers Wohnort gibt es eine Debatte um Mut und Transparenz

Auf Facebook wird der Vorfall vom Wochenende diskutiert. Kommentatoren fordern Konsequenzen: „Die Nazis kommen wieder, wenn sie sehen, dass man sie lässt.“

Nach der rechten Demo an seinem Wohnort hat Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer seine Position zur Teilnahme an Demos gegen rechts bekräftigt. An die Adresse der rechtsextremen „Freien Sachsen“ gerichtet, die am Sonntagnachmittag mit acht Autos zum Wohnort des parteilosen Politikers gefahren waren, erklärte Neubauer auf Facebook: „Ihr...