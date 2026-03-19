Nach Schließung von WMF-Filiale in Freiberg: Droht neuer Leerstand in der Silberstadt?

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Als Freibergs Citymanagerin hat Nicole Schimpke viel Arbeit. Stadtentwicklung, so sagt sie, braucht Zeit.
Als Freibergs Citymanagerin hat Nicole Schimpke viel Arbeit. Stadtentwicklung, so sagt sie, braucht Zeit. Foto: Wieland Josch
Citymanagerin Nicole Schimpke trifft den Segway-Touren-Veranstalter Peter Mey auf dem Freiberger Obermarkt.
Citymanagerin Nicole Schimpke trifft den Segway-Touren-Veranstalter Peter Mey auf dem Freiberger Obermarkt. Foto: Wieland Josch
Ein Leuchtturmgeschäft: Freibergs Citymanagerin Nicole Schimpke vor dem Kö8 auf der Petersstraße.
Ein Leuchtturmgeschäft: Freibergs Citymanagerin Nicole Schimpke vor dem Kö8 auf der Petersstraße. Foto: Wieland Josch
Die neueste Schließung eines Geschäfts in der Freiberger Altstsadt: Die WMF-Filiale am Obermarkt macht zu. Foto: Wieland Josch Foto: Wieland Josch
Die neueste Schließung eines Geschäfts in der Freiberger Altstsadt: Die WMF-Filiale am Obermarkt macht zu. Foto: Wieland Josch Foto: Wieland Josch Bild: Wieland Josch
Ein Sorgenkind? Die Petersstraße in Freiberg schöpft ihr mögliches Potenzial noch nicht aus.
Ein Sorgenkind? Die Petersstraße in Freiberg schöpft ihr mögliches Potenzial noch nicht aus. Foto: Wieland Josch
Der zentrale Freiberger Boulevard, die Burgstraße, ist auch erst vor einigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht.
Der zentrale Freiberger Boulevard, die Burgstraße, ist auch erst vor einigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Foto: Wieland Josch
Als Freibergs Citymanagerin hat Nicole Schimpke viel Arbeit. Stadtentwicklung, so sagt sie, braucht Zeit.
Als Freibergs Citymanagerin hat Nicole Schimpke viel Arbeit. Stadtentwicklung, so sagt sie, braucht Zeit. Foto: Wieland Josch
Citymanagerin Nicole Schimpke trifft den Segway-Touren-Veranstalter Peter Mey auf dem Freiberger Obermarkt.
Citymanagerin Nicole Schimpke trifft den Segway-Touren-Veranstalter Peter Mey auf dem Freiberger Obermarkt. Foto: Wieland Josch
Ein Leuchtturmgeschäft: Freibergs Citymanagerin Nicole Schimpke vor dem Kö8 auf der Petersstraße.
Ein Leuchtturmgeschäft: Freibergs Citymanagerin Nicole Schimpke vor dem Kö8 auf der Petersstraße. Foto: Wieland Josch
Die neueste Schließung eines Geschäfts in der Freiberger Altstsadt: Die WMF-Filiale am Obermarkt macht zu. Foto: Wieland Josch Foto: Wieland Josch
Die neueste Schließung eines Geschäfts in der Freiberger Altstsadt: Die WMF-Filiale am Obermarkt macht zu. Foto: Wieland Josch Foto: Wieland Josch Bild: Wieland Josch
Ein Sorgenkind? Die Petersstraße in Freiberg schöpft ihr mögliches Potenzial noch nicht aus.
Ein Sorgenkind? Die Petersstraße in Freiberg schöpft ihr mögliches Potenzial noch nicht aus. Foto: Wieland Josch
Der zentrale Freiberger Boulevard, die Burgstraße, ist auch erst vor einigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht.
Der zentrale Freiberger Boulevard, die Burgstraße, ist auch erst vor einigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Foto: Wieland Josch
Freiberg
Nach Schließung von WMF-Filiale in Freiberg: Droht neuer Leerstand in der Silberstadt?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicole Schimpke ist die Citymanagerin in Freiberg. Ladenschließungen gefallen ihr ebenso wenig wie den Kunden. Doch sieht sie vor allem positive Entwicklungen. Und an Ideen mangelt es nicht.

Es ist eine dieser Nachrichten, die man in einer Stadt wohl nur ungern hört: Die Filiale des Haushaltswaren-Produzenten WMF am Freiberger Obermarkt schließt zum August für immer ihre Türen. Ganz besonders schwer dürfte diese Mitteilung für Menschen wie Nicole Schimpke sein. Seit 2015 ist sie die Citymanagerin der Silberstadt. Unter ihrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:24 Uhr
4 min.
Plauener Bücherzelle abtransportiert: Jetzt spricht die Initiatorin über die Gründe
2015 war die Bücherzelle aufgestellt worden. Bei der Einweihung dabei: der damalige Stadtwerke-Chef Peter Kober, Erik Zapf vom städtischen Bauhof und Initiatorin Nicole Döhling.
Über viele Jahre konnten Vogtländer ausgelesene Bücher in der knallroten Box an der Bahnhofstraße hinterlassen und andere Exemplare mitnehmen. Doch das ist nun vorbei. Warum?
Sabine Schott
11.03.2026
2 min.
WMF-Filiale in Freiberg macht zu
Die WMF-Filiale am Freiberger Obermarkt wird geschlossen.
Freiberg verliert ein bekanntes Haushaltswarengeschäft. Das Unternehmen bestätigt die Standortaufgabe. Damit entsteht ein weiterer Leerstand in der Innenstadt.
Heike Hubricht
16:30 Uhr
1 min.
Wasserball: Für SVV Plauen zählt ein überzeugendes Auftreten
SVV-Trainer Robin Seemann (rechts) gibt die Marschrichtung vor.
Im abschließenden Vorrundenmatch der 2. Bundesliga haben die Vogtländer am Samstag Heimrecht. Je nach Abschneiden steht danach der Playoff-Gegner fest.
Sascha Wolf
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
08.03.2026
5 min.
Was mögen Frauen an Frauen? Zehn Antworten von zehn Händlerinnen in Freiberg
 9 Bilder
Was Frauen an Frauen mögen: Dazu haben diese Freiberger Innenstadthändlerinnen klare Meinungen.
Offenheit, Energie, Multitasking: Die „Freie Presse“ hat den Internationen Frauentag zum Anlass genommen, zehn Frauen zu fragen, was ihnen an Frauen gefällt und wo sie cooler sind als Männer.
Ellis Kupfer, Cornelia Schönberg
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
Mehr Artikel