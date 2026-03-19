Nach Schließung von WMF-Filiale in Freiberg: Droht neuer Leerstand in der Silberstadt?

Nicole Schimpke ist die Citymanagerin in Freiberg. Ladenschließungen gefallen ihr ebenso wenig wie den Kunden. Doch sieht sie vor allem positive Entwicklungen. Und an Ideen mangelt es nicht.

Es ist eine dieser Nachrichten, die man in einer Stadt wohl nur ungern hört: Die Filiale des Haushaltswaren-Produzenten WMF am Freiberger Obermarkt schließt zum August für immer ihre Türen. Ganz besonders schwer dürfte diese Mitteilung für Menschen wie Nicole Schimpke sein. Seit 2015 ist sie die Citymanagerin der Silberstadt. Unter ihrer... Es ist eine dieser Nachrichten, die man in einer Stadt wohl nur ungern hört: Die Filiale des Haushaltswaren-Produzenten WMF am Freiberger Obermarkt schließt zum August für immer ihre Türen. Ganz besonders schwer dürfte diese Mitteilung für Menschen wie Nicole Schimpke sein. Seit 2015 ist sie die Citymanagerin der Silberstadt. Unter ihrer...