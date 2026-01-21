MENÜ
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter.
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter. Bild: Andreas Bauer
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter.
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter. Bild: Andreas Bauer
Freiberg
Nach Schneepause: Diese Skilifte haben in Freiberg und Flöha geöffnet
Redakteur
Von Johanna Klix
Geschneit hat es kaum, aber die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. Hier ist am Wochenende wieder ein Ausflug auf Skiern oder mit dem Schlitten möglich.

Skilift in Falkenau: Nur vier Tage lief der Lift, bis der Hang wieder geschont werden musste. Doch diese Pause soll noch diese Woche enden. Zu verdanken ist dies dem Dauerfrost. „Dadurch können die Schneekanonen effektiv arbeiten“, sagt Vorstandsmitglied Tom Klädtke vom örtlichen Skiverein. Im besten Fall soll der Lift am Freitag,...
