Vize-Bürgermeister Dr. Andreas Krause (rechts) gratulierte Sebastian Thümmler (beide CDU) am Donnerstagabend zur Wahl als Amtsverweser in Halsbrücke.
Vize-Bürgermeister Dr. Andreas Krause (rechts) gratulierte Sebastian Thümmler (beide CDU) am Donnerstagabend zur Wahl als Amtsverweser in Halsbrücke.
Update
Freiberg
Nach sieben Monaten Wahlkrimi: Halsbrücke hat wieder einen Chef im Rathaus
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sebastian Thümmler ist zum Amtsverweser von Halsbrücke gewählt worden. Mehr als 60 Gäste hatten die Entscheidung verfolgt. Wie geht es nun weiter im Streit um die Wahl im Nachbarort von Freiberg?

Der Beifall war von Erleichterung getragen: Der Gemeinderat von Halsbrücke hat Sebastian Thümmler (CDU) am Donnerstagabend einstimmig zum sogenannten Amtsverweser gewählt. Der 37-Jährige aus dem Ortsteil Hetzdorf übernimmt damit die Funktion des Bürgermeisters - solange diese Stelle infolge von Anfechtungen gegen die Bürgermeisterwahl im...
