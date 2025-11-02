Nach Stammzellenspende: Dorfchemnitzer Familienvater wieder voller Lebensmut

Tobias Wittig genießt nach überstandener Leukämie die Zeit mit seiner Familie. Doch das Immunsystem muss langsam wieder aufgebaut werden. Ein neues Kapitel beginnt.

Ein halbes Jahr nach Empfang einer Stammzellenspende kann Tobias Wittig aus Dorfchemnitz die Zeit mit seiner Frau Janin und den inzwischen drei Söhnen wieder genießen: „Jeder Moment ist Balsam für die Seele.“ Er müsse weiter achtgeben, sagt der 33-Jährige, sich nicht mit Bakterien oder Pilzen zu infizieren: „Das Immunsystem baut sich...