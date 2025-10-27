Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 20 Studies gegen rechts demonstrierten für einen nazifreien Campus vor die Mensa.
Rund 20 Studies gegen rechts demonstrierten für einen nazifreien Campus vor die Mensa. Bild: Siiri Klose
Rund 20 Studies gegen rechts demonstrierten für einen nazifreien Campus vor die Mensa.
Rund 20 Studies gegen rechts demonstrierten für einen nazifreien Campus vor die Mensa. Bild: Siiri Klose
Freiberg
Nach Uhlemann-Eklat: Demo für nazifreien Campus in Freiberg ist Teil einer Aktionswoche
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Studies gegen rechts zogen am Montag vor das Mensagebäude der Bergakademie. Ihr Anliegen: Ein diskriminierungsfreies Studienumfeld und ein Verbot der AfD.

Unter diesem Motto „Campus nazifrei“ stand die Demonstration, zu der das Aktionsbündnis „Studies gegen rechts“ am Montag auf dem Campusgelände aufrief. Das Bündnis setzt sich schon lange für ein AfD-Verbot ein und sorgte am Mittwoch für einen Eklat, als es die Ausladung des AfD-Bürgermeisterkandidaten Jens Uhlemann von einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
24.10.2025
2 min.
Nach Protestaktion an der TU Freiberg: OB-Kandidat Uhlemann und „Studis gegen Rechts“ reagieren auf Diskussion
Mitstreiter von "Studis gegen Rechts" protestieren in Freiberg dagegen, dass der OB-Kandidat der AfD zu einer Diskussion in die Uni eingeladen worden ist.
Nach dem Tumult beim Wahlforum der Universität legen der AfD-Kandidat Uhlemann und die Studis gegen Rechts nach.
Johanna Klix
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
22.10.2025
4 min.
Freiberger Bahnhof, Windkraft im Stadtwald und persönliche Geheimnisse: Die Bürgermeisterkandidaten beim Wahlforum
Steve Ittershagen (v. l. sitzend), Philipp Preißler, Moderator Tobias Heinemann, Christian Pudack und Jens Uhlemann zu Gast bei Dompfarrer Gunnar Wiegand (links stehend) und Superintendentin Hiltrud Anacker.
Beim Wahlforum in der Freiberger Annenkapelle fielen keine lauten Worte. Es wurde dennoch deutlich, wie die vier Kandidaten ticken.
Siiri Klose
Mehr Artikel