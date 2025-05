Nach weniger als einem Jahr Bauzeit: Neuer Nettomarkt in Oberbobritzsch eröffnet

Der Marken-Discounter schließt eine Lebensmittel-Versorgungslücke in Bobritzsch-Hilbersdorf.

Der Spatenstich für den neuen Nettomarkt in Oberbobritzsch im August 2024 liegt noch nicht einmal ein Jahr zurück - und jetzt ist schon die Eröffnung: Am Dienstag, dem 20. Mai, nimmt die neue Netto-Filiale an der Pretzschendorfer Straße 21 ihren Betrieb auf. Auf 800 Quadratmetern werden 5000 verschiedene Produkte angeboten, neben Lebensmitteln...