Nachrücker im Stadtrat Freiberg: Wer folgt auf Heidi Hinkel?

Freiberg
Die bekannte und engagierte Freibergerin hinterlässt eine Lücke im Stadtrat.
Für die am 27. August mit 80 Jahren verstorbene Freiberger Politikerin Heidi Hinkel soll Dr. Jens Grigoleit in den Stadtrat nachrücken. Die Stadträte entscheiden in öffentlicher Sitzung am 2. Oktober, 16 Uhr in der Nikolaikirche am Buttermarkt über den Schritt, die in der Sächsischen Gemeindeordnung festgelegt ist. Heidi Hinkel war am 26....
