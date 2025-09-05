Nachruf des Freiberger Karnevalklubs: „Heidi bleibt unvergessen“

Der Freiberger Karnevalklub nimmt Abschied von einem seiner Gründungsmitglieder und einem Stück Seele des Vereins. In bewegenden Worten gedenken die Mitglieder ihres Urgesteins Heidi Hinkel.

Am 27. August verstarb im Alter von 80 Jahren eine Freibergerin, wie man sie sich nicht besser vorstellen konnte: Heidi Hinkel. Sie war vor allem eine Ikone des Freiberger Karnevalklubs (FKK). Mehrere Tage stand beim Klub die Zeit danach still. Der Verlust dieser umtriebigen Frau ist zu schmerzhaft gewesen. Erst jetzt wurde die Kraft für einen...