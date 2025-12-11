Nachwuchs musiziert für Senioren und auch Nachtwächter „Eule“ tritt im Tivoli Freiberg auf die Bühne

Mehr als 530 Gäste haben zur traditionellen Weihnachtsfeier im Konzert- und Ballhaus Tivoli die ABBA-Revivalshow „Super Swede“ erlebt.

Festlich, unterhaltsam bis humorvoll. So ist die Stimmung zu Weihnachtsfeier der Wohnungsgenossenschaft Freiberg im Konzert- und Ballhaus Tivoli beschrieben worden. Mehr als 530 Seniorinnen und Senioren erlebten damit am 9. Dezember einen beschwingten Nachmittag. Für festliche Klänge sorgte das Blechbläserensemble der Musikschule Mittelsachsen...