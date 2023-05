Naundorf: Fahrerflucht nach Unfall auf der B 173 in der Nacht

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Donnerstag, 23.05 Uhr, auf der B 173 in Naundorf ermittelt die Polizei. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw BMW war in Richtung Dresden unterwegs. In einer Linkskurve kam der BMW aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Verkehrszeichen, kollidierte mit einem Zaun und...