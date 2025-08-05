Neue Attraktion: Freiberger Terra mineralia bekommt spektakuläre Amethyststufe aus dem Erzgebirge

Eine fast 100 Kilogramm schwere Amethyststufe ist jetzt im Schloss Freudenstein zu bewundern. Doch wo stammt sie her?
Die Terra mineralia im Schloss Freudenstein hat eine neue Attraktion: eine fast 100 Kilogramm schwere Amethyststufe. Dafür wurde eine neue Vitrine vom Hersteller Schreiber in Geyer angefertigt. „Die Stufe stammt aus dem Seidelgrund bei Wiesenbad“, erklärte Kustos Andreas Massanek. „Der Vorbesitzer hat sie gereinigt und von braunen Eisenoxiden befreit. Jetzt erstrahlt sie in schneeweiß und violett. Denn der Amethyst ist von weißem, artischockenartigem Quarz überwachsen – ein unglaublicher Farbkontrast, zumal die Kristalle durch Hämatit rot gefärbte Spitzen aufweisen“. Der Seidelgrund ist die klassische Fundstelle, die seit dem 16. Jahrhundert bekannt ist. Aus dem Material wurden viele Schmuckstücke, die im Grünen Gewölbe in Dresden zu bewundern sind, angefertigt. (fp)