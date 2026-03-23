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Für Bauarbeiten wird ein Spielplatz in Freiberg ab 23. März gesperrt.
Für Bauarbeiten wird ein Spielplatz in Freiberg ab 23. März gesperrt. Foto: Eckhardt Mildner
Für Bauarbeiten wird ein Spielplatz in Freiberg ab 23. März gesperrt.
Für Bauarbeiten wird ein Spielplatz in Freiberg ab 23. März gesperrt. Foto: Eckhardt Mildner
Freiberg
Neuer Abenteuer-Hotspot für Kinder: Spielplatz wird umgebaut
Redakteur
Von Grit Baldauf
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Der Spielplatz an der Silberhofstraße in Freiberg wird vorübergehend gesperrt. Was soll die neue Kletterlandschaft bieten?

Der Spielplatz an der Silberhofstraße in Freiberg soll deutlich spannender werden. Das verspricht die Stadtverwaltung: Eine neue Kletterkombination mit Rutsche soll demnach mehr Bewegung, mehr Kreativität und vor allem mehr Spaß ins Spiel bringen. Damit die neue Anlage aufgebaut werden kann, starten jetzt die Vorbereitungen. Dafür wird der...
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