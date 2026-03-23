Neuer Abenteuer-Hotspot für Kinder: Spielplatz wird umgebaut

Freiberg
Der Spielplatz an der Silberhofstraße in Freiberg wird vorübergehend gesperrt. Was soll die neue Kletterlandschaft bieten?
Der Spielplatz an der Silberhofstraße in Freiberg soll deutlich spannender werden. Das verspricht die Stadtverwaltung: Eine neue Kletterkombination mit Rutsche soll demnach mehr Bewegung, mehr Kreativität und vor allem mehr Spaß ins Spiel bringen. Damit die neue Anlage aufgebaut werden kann, starten jetzt die Vorbereitungen. Dafür wird der...
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