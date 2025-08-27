Neuer Musikdirektor beim Bergmusikkorps Saxonia Freiberg: Können Sie Blasmusik, Herr Rögner?

Freiberg
Nachdem Jens Göhler das Dirigat des Orchesters niedergelegt hat, übernimmt nun Wolfgang Rögner. Mit ihm tritt jemand an das Dirigentenpult, der alles andere als ein heuriger Hase in dem Metier ist.
Es war ein emotionaler Augenblick im April: Nach dem Frühlingskonzert des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg in der Nikolaikirche legte Bergmusikmeister Jens Göhler seinen Taktstock zur Seite. Auf eigenen Wunsch beendete er seine Arbeit als musikalischer Leiter des Orchesters. Nun ist ein Nachfolger gefunden. Der in Coswig lebende Wolfgang Rögner...
