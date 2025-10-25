Neuhausen: Rettungsaktion für die Purschensteiner Vogelhochzeit

Die Purschensteiner Vogelhochzeit, eines der markantesten Wahrzeichen von Neuhausen im Erzgebirge, wird Schritt für Schritt restauriert. Das Projekt erhält ein beliebtes Fotomotiv.

Die Figurengruppe Purschensteiner Vogelhochzeit ist ein markantes Wahrzeichen von Neuhausen. Nach fast zwei Jahrzehnten im Freien soll das Ensemble nun erneuert werden, so Bürgermeister Andreas Drescher. Zwei marode Figuren, zwei Vogelkinder, mussten bereits abgebaut werden. Die Arbeiten sind schrittweise geplant – in Zusammenarbeit mit dem...