Neustart in Weißenborn: Nahkauf überrascht mit langen Öffnungszeiten

Es gibt ihn wieder, den Supermarkt im Dorf: Weißenborn hat sich gestreckt, um den Einwohnern die Nahversorgung zurückzubringen. Produkte aus Freiberg und Oederan gehören nun zum Sortiment.

Weißenborn hat wieder einen eigenen Supermarkt. Am Dienstag hat der neue Nahkauf an der Frauensteiner Straße eröffnet. Das Interesse war groß: Viele Kunden kamen gleich am Vormittag zum Einkaufen - und um sich die renovierte Kaufhalle anzuschauen. Gut ein halbes Jahr stand sie leer. Die Weißenborner mussten auswärts einkaufen.