Neustart: Kaufhalle Weißenborn eröffnet heute 10 Uhr

Es gibt ihn wieder, den Supermarkt im Dorf: Die Gemeinde Weißenborn hat sich gestreckt, um den Einwohnern die Nahversorgung zurückzubringen. Der vorherige Betreiber hatte sich zurückgezogen.

Pünktlich 10 Uhr sollen sich die Türen öffnen: Das Mutter-Sohn-Duo Carola und Tony Rautenberg eröffnen heute am Dienstag den neuen Nahkauf-Markt an der Frauensteiner Straße in Weißenborn. Das Angebot ist gut aufgestellt: Obst, Gemüse, Wurst, Fleisch, Käse, Getränke, Tiefkühlprodukte und Eis, Hygieneartikel und vieles mehr. Aufgrund der...