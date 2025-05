Nichts wie raus ins Freie: Die Top 14 der Biergärten in Freiberg

Saisonstart auch im Biergarten in der Stadtwirtschaft an der Burgstraße in Freiberg. Annett und Andrè Palm aus Frankenberg machten am letzten April-Samstag ein Mittagspause auf ihrer Einkaufsfahrt und ließen sich auch ein frischgezapftes bömisches Bier schmecken. Bild: Eckardt Mildner