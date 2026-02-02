Nina-Warnapp schlägt Alarm: Starke Rauchentwicklung nach Großbrand in Mittelsachsen

Freiberg
Am Montagabend gegen 19.18 Uhr wurde von der Regionalleitstelle eine Warnung an die Bevölkerung im Bereich Kleinschirma/Freiberg ausgegeben. Mittlerweile wurde der Warnbereich erweitert.
Eine Warnung vor starker Rauchentwicklung in Kleinschirma und Freiberg ist am Montagabend gegen 19.18 Uhr über die Nina-Warnapp ausgegeben worden. Anwohner in diesem Bereich sind aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Klima- und Lüftungsanlagen sind abzuschalten. Gegen 20.20 Uhr wurde der Warnbereich ausgeweitet. Betroffen sind...
