Nossen: Wie es mit der abgebrannten alten Puppenfabrik weitergeht

Der Brand in der denkmalgeschützten Nossener Puppenfabrik ist unter Kontrolle. Restlöscharbeiten laufen weiter. Welche Herausforderungen bleiben bestehen?

Nach dem Großfeuer in der historischen Puppenfabrik in Nossen hat die Stadtverwaltung das Areal kurzfristig selbst abgesperrt. Das sagte Bürgermeister Christian Bartusch (SPD) am Freitag auf Nachfrage von „Freie Presse“. Die Sicherung des Fabrikgeländes sei derzeit vorrangig, denn von dem Gebäude gehe bei unbefugtem Zutritt eine erhebliche...