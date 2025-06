Ob „Fuck ju Göhte“ oder „Indiana Jones“: Open-Air-Kino in Siebenlehn sammelt für einen neuen Beamer

Seit einem Jahr gibt es im Amalie-Dietrich-Park von Siebenlehn sommerliches Freiluft-Kino. Doch die aktuelle Technik ist dafür nicht ausreichend genug. Ein Crowdfunding soll helfen.

Es ist einer der herrlichsten Abende in diesem Jahr: Über dem Amalie-Dietrich-Park in Siebenlehn liegt am Samstag kurz nach 19.30 Uhr ein goldenes Licht, welches die Wiesen und Bäume verzaubert. Auf dem Sportplatz powern sich mehrere Jungs mit dem Fußball aus, in dem Kiosk werden Snacks und Getränke vorbereitet und fleißige Hände stellen...