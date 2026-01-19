MENÜ
Freiberg
OB-Wahlsieger ohne Amt: Soll Philipp Preißler schon bald Amtsverweser in Freiberg werden?
Von Grit Baldauf, Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Klagen verzögern den Amtsantritt des gewählten Oberbürgermeisters. Philipp Preißler bringt sich als Amtsverweser ins Spiel, während der Stadtrat darüber debattiert. Nun äußert sich das Landratsamt.

Braucht Freiberg einen Amtsverweser? Diese Frage rückt in den Mittelpunkt, während die Stadt auf einen Oberbürgermeister wartet. Die Klagen gegen die Wahl halten den Amtsantritt des Wahlsiegers Philipp Preißler auf. Nun bringt auch das Landratsamt Bewegung in die Debatte – ohne Vorgaben, aber mit einem Hinweis auf den rechtlichen Spielraum.
