Olaf Schubert im Schlosshof - Der die Freiberger sofort zum Lachen bringt

Spannung lag in der Luft, als Olaf Schubert am Sonntagabend im Freiberger Schlosshof auf die Bühne trat.

Ein Jahr im Voraus schon restlos ausverkauft, war am Sonntagabend der Moment gekommen, auf den viele Fans gewartet haben: Der Kabarettist Olaf Schubert betrat die Bühne im Freiberger Schlosshof. Schon knapp zwei Stunden vor Beginn der Show bildete sich eine Warteschlange auf dem Schlossplatz.