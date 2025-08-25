Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: MARCEL SCHLENKRICH
Bild: MARCEL SCHLENKRICH
Freiberg
Olaf Schubert im Schlosshof - Der die Freiberger sofort zum Lachen bringt
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spannung lag in der Luft, als Olaf Schubert am Sonntagabend im Freiberger Schlosshof auf die Bühne trat.

Ein Jahr im Voraus schon restlos ausverkauft, war am Sonntagabend der Moment gekommen, auf den viele Fans gewartet haben: Der Kabarettist Olaf Schubert betrat die Bühne im Freiberger Schlosshof. Schon knapp zwei Stunden vor Beginn der Show bildete sich eine Warteschlange auf dem Schlossplatz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
19.08.2025
3 min.
Freiberger Kronkorken-Sammelaktion: Jugendclub bringt 140 Kilo vorbei
Mitglieder des Zuger Jugendclubs schaufeln Kronkorken vom Anhänger in den Container.
Bis Dezember sollte eine Tonne Blechkappen zusammenkommen, um mit dem Erlös Gutes zu bewirken. Doch es kommt anders ...
Cornelia Schönberg
24.08.2025
2 min.
Tanzen statt bibbern: Open Air-Party bei 7 Grad im Freiberger Schlosshof
Am DJ-Pult standen am Samstagabend DJ Le More und DJ Paddixx - wie immer zur „Disco 90“, egal ob im Schloss oder im Tivoli.
Zur „Disco 90“ füllte sich der Hof von Schloss Freudenstein mit hunderten Partygängern, die sich von Wetterkapriolen nicht abhalten ließen.
Marcel Schlenkrich
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel