Orgel im Silbermannmuseum Frauenstein erklingt am Sonntag

Die Orgel im Gottfried-Silbermann-Museum Frauenstein erklingt am Sonntag, dem 17. August, wieder zu einem Konzert. Zu Gast ist dann Johannes Krahl, einer der führenden Nachwuchsorganisten der Gegenwart, teilen die Organisatoren vorab mit. Obwohl erst 26 Jahre alt, habe Johannes Krahl bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen, sowohl...