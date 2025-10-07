Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Orgelbau hautnah erleben: Herbstferien-Workshops für Kinder und Jugendliche in Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Eine spielbare Orgel aus Einzelteilen: Im Silbermann-Haus wird Handwerkskunst zur Musik. Junge Entdecker erwartet ein besonderes Erlebnis.

Die spannende Orgelwelt von Gottfried Silbermann können Mädchen und Jungen in den Herbstferien wieder im Silbermann-Haus am Schlossplatz in Freiberg entdecken. In der Ausstellung „Silberklang & Handwerkskunst“ stehen dienstags und donnerstags die Türen offen für Kinder und Jugendliche, die sich beim Orgelbauen ausprobieren möchten. Am...
