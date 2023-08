Outing als trans Frau: Der Weg einer Freibergerin zu sich selbst

Laura Dobritz lehnt lässig am Zaun vor der Kaffeerösterei Momo in der Korngasse. Sie kennt viele Menschen in der Stadt, ständig grüßt sie Personen im Vorbeigehen. Und sie wird erkannt: als Laura, als FDP-Mitglied, als sachkundige Bürgerin im Bildungs- und Finanzausschuss des Stadtrates Freiberg.