Stefanie Hertel (l.) als Gabi und Stuart Sumner als Amerikaner finden in Paris die große Liebe.
Stefanie Hertel (l.) als Gabi und Stuart Sumner als Amerikaner finden in Paris die große Liebe. Bild: Mathias Herrmann
Rebecca Lara Müller verzauberte als überzeugte weltberühmte Künstlerin.
Rebecca Lara Müller verzauberte als überzeugte weltberühmte Künstlerin. Bild: Mathias Herrmann
Stefanie Hertel (r.) und Stuart Sumner finden im romantischen Paris ihre Liebe.
Stefanie Hertel (r.) und Stuart Sumner finden im romantischen Paris ihre Liebe. Bild: Mathias Herrmann
Das Ensemble begeisterte mit schwungvoller Musik und einer charmanten Geschichte das Publikum.
Das Ensemble begeisterte mit schwungvoller Musik und einer charmanten Geschichte das Publikum. Bild: Mathias Herrmann
David-Jonas Frei (r.), hier mit Rebecca Lara Müller, führte Regie und inszenierte mit Stefanie Hertel das Musiktheater.
David-Jonas Frei (r.), hier mit Rebecca Lara Müller, führte Regie und inszenierte mit Stefanie Hertel das Musiktheater. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Paris in Freiberg: Eine neue Facette der Volksmusik-Ikone Stefanie Hertel
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Musiktheater verzaubert das Publikum im Tivoli. Mit Augenzwinkern und Humor entführt das Musiktheaterstück „Ganz Paris träumt von der Liebe“ in die Welt der Verwirrungen und Klischees.

Schlager- und Volksmusiksängerin Stefanie Hertel überzeugt in einer neuen Sparte: Das sechsköpfige Ensemble um die gebürtige Vogtländerin Hertel bewies mit dem Musiktheaterstück „Ganz Paris träumt von der Liebe“ im Freiberger Tivoli, dass sie auch auf der Theaterbühne zu Hause ist. Die Aufführung entpuppte sich als ein charmantes,...
