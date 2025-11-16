Paris in Freiberg: Eine neue Facette der Volksmusik-Ikone Stefanie Hertel

Musiktheater verzaubert das Publikum im Tivoli. Mit Augenzwinkern und Humor entführt das Musiktheaterstück „Ganz Paris träumt von der Liebe“ in die Welt der Verwirrungen und Klischees.

Schlager- und Volksmusiksängerin Stefanie Hertel überzeugt in einer neuen Sparte: Das sechsköpfige Ensemble um die gebürtige Vogtländerin Hertel bewies mit dem Musiktheaterstück „Ganz Paris träumt von der Liebe“ im Freiberger Tivoli, dass sie auch auf der Theaterbühne zu Hause ist. Die Aufführung entpuppte sich als ein charmantes,...