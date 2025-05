Ab sofort ist die App Easy Park in Freiberg verfügbar. Bild: Johanna Schöbel

Ab sofort ist die App Easy Park in Freiberg verfügbar. Bild: Johanna Schöbel

Freiberg 07.05.2025

Parken per App in Freiberg möglich: Wie es funktioniert, wo es möglich ist und was es kostet