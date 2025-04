Wegen Straßenbauarbeiten in der Maxim-Gorki-Straße gibt es eine Behelfsumfahrung von der Tschaikowski Straße am Wendeplatz Apotheke vorbei. Der Parkplatz wird gesperrt. Bild: Eckardt Mildner

Freiberg 11.04.2025

Parkverbot am Wendehammer: Bauarbeiten an der Tschaikowskistraße in Freiberg