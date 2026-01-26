MENÜ
  • Pechsträhne des IC nach Rostock hält an: Am Montag endet IC 2270 von Chemnitz über Freiberg in Dresden – Schnee und Eis als Grund

Der frühe IC von Chemnitz über Freiberg, Dresden und Berlin nach Rostock fiel am 16. Januar aus.
Der frühe IC von Chemnitz über Freiberg, Dresden und Berlin nach Rostock fiel am 16. Januar aus. Bild: Seidel
Freiberg
Pechsträhne des IC nach Rostock hält an: Am Montag endet IC 2270 von Chemnitz über Freiberg in Dresden – Schnee und Eis als Grund
Von Heike Hubricht
Der IC von Chemnitz über Freiberg und Berlin nach Rostock fuhr am 16. Januar nicht. Eine Leserin aus der Bergstadt fragt nach den Gründen. Einen Ausfall gab es auch am Montag, 26. Januar.

Der Intercity 2272 von Chemnitz über Freiberg, Dresden und Berlin nach Rostock ist am Freitagmorgen, 16. Januar 2026, ausgefallen. Darauf wies eine Leserin hin. Die Mittfünfzigerin sagte: „Leider habe ich vom Ausfall erst am selben Tag gegen 5 Uhr beim Blick auf die App der Deutschen Bahn (DB) erfahren. Eigentlich wollte ich 6.54 Uhr in...
