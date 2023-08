Personalmangel in 15 Bäckerei-Filialen: Möbius schränkt Öffnungszeiten ein

Um die Belastung der Mitarbeiter nicht noch mehr zu erhöhen, muss das Unternehmen mit Hauptsitz in Oederan in einigen Filialen die Öffnungszeiten verkürzen.

Seit geraumer Zeit stehen Kunden der Filiale der Bäckerei Möbius an der Friedeburger Straße vor verschlossenen Türen. Zumindest an den Wochentagen, denn lediglich am Sonntag ist hier geöffnet, werden Brötchen und Kuchen verkauft. Vor acht Wochen, so Antje Göbel, Verkaufsleiterin des Oederaner Unternehmens, habe man sich dazu entschließen...