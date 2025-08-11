Pillnitzer Ferienspiele gehen in die Verlängerung

Noch bis zum 31. August können Kinder und Erwachsene im Pillnitzer Schlosspark auf Spieltour gehen. Dabei ist nicht nur Geschicklichkeit gefragt.

Trotz der verregneten Ferienwochen haben sich die 1. „Pillnitzer Ferienspiele" zum Besucherliebling entwickelt. Deshalb verlängert Schloss & Park Pillnitz dieses Familienangebot, und so kann nun bis 31. August weiter im Park gespielt werden, teilen die Organisatoren mit. Bei Cornhole, Ringwurfspiel und Leitergolf wird Geschicklichkeit...